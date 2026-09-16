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16.09.2026 16:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Home Depot. Im Frankfurt-Handel gewannen die Home Depot-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Home Depot
251.72 CHF 0.47%
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Die Home Depot-Aktie konnte um 16:28 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 264,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'894 Punkten liegt. Die Home Depot-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 264,00 EUR aus. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 264,00 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 103 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 358,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.05.2026 (254,05 EUR). Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 3,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2026 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,22 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 18.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47.86 Mrd. USD – ein Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Home Depot.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 15,01 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
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