Home Depot Aktie News: Home Depot wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 264,05 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'093 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 263,85 EUR. Bei 264,40 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 278 Home Depot-Aktien.

Bei einem Wert von 360,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 26,66 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 248,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,22 USD. Am 18.08.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 45.28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 47.86 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 15,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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