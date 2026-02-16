Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.02.2026 20:27:13

Home Depot Aktie News: Home Depot fällt am Montagabend

Home Depot Aktie News: Home Depot fällt am Montagabend

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Home Depot-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 329,45 EUR ab.

Home Depot
300.22 CHF -0.43%
Kaufen Verkaufen

Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 329,45 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'500 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 328,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 329,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 808 Home Depot-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 396,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 16,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 280,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 15,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,18 USD je Home Depot-Aktie. Home Depot veröffentlichte am 18.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,67 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 41.35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 40.22 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 24.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 23.02.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 14,50 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

