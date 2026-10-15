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15.10.2026 09:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Home Depot Aktie News: Home Depot am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Home Depot. Zuletzt sprang die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 264,60 EUR zu.

Home Depot
254.24 CHF 3.79%
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Um 09:28 Uhr wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 264,60 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'621 Punkten liegt. Die Home Depot-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 265,80 EUR aus. Mit einem Wert von 265,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 33 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (339,10 EUR) erklomm das Papier am 22.10.2025. Gewinne von 28,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 246,55 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 7,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2026 9,20 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,28 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 18.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,00 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
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