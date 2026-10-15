Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 3,6 Prozent auf 272,20 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'923 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 272,20 EUR. Bei 261,75 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 3 Home Depot-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 337,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Am 01.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 250,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,28 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 18.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,79 USD, nach 4,58 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,71 Prozent gesteigert.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Home Depot die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 15,00 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot

Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen