Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
15.10.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 272,20 EUR.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 3,6 Prozent auf 272,20 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'923 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 272,20 EUR. Bei 261,75 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 3 Home Depot-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 337,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Am 01.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 250,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,28 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 18.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,79 USD, nach 4,58 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,71 Prozent gesteigert.
Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Home Depot die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 15,00 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Home Depot
|
22:33
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
20:27
|Home Depot Aktie News: Anleger greifen bei Home Depot am Abend zu (finanzen.ch)
|
20:03
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
18:00
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fester (finanzen.ch)
|
16:29
|Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
16:02
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Home Depot von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16:01
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
12:29
|Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Mittag stärker (finanzen.ch)