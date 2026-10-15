Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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15.10.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Mittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 266,45 EUR.
Die Home Depot-Aktie konnte um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 266,45 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'621 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 267,20 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 262,75 EUR. Zuletzt wechselten 4'130 Home Depot-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2025 auf bis zu 342,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 28,35 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 245,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 7,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,28 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 18.08.2026. In Sachen EPS wurden 4,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47.86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 15,00 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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