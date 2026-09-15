Home Depot Aktie News: Home Depot am Dienstagabend tiefer

Um 20:26 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 266,10 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'020 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 264,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 269,50 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 2'219 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 362,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 36,13 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 6,20 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2026 mit 9,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,22 USD je Aktie ausschütten. Am 18.08.2026 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD gegenüber 4,58 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent auf 47.86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 15,01 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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