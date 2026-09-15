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15.09.2026 16:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Home Depot Aktie News: Home Depot am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 266,20 EUR.

Home Depot
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Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 266,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'913 Punkten liegt. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 265,50 EUR. Bei 269,75 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 1'721 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2025 auf bis zu 361,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 248,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 6,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,22 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 18.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 45.28 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 15,01 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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