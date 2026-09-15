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15.09.2026 12:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Dienstagmittag stärker

Home Depot Aktie News: Home Depot am Dienstagmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt sprang die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 269,40 EUR zu.

Home Depot
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Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 269,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'421 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 269,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 269,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 41 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 362,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 250,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 7,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,22 USD. Home Depot gewährte am 18.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,71 Prozent gesteigert.

Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 15,01 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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