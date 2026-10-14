Home Depot Aktie News: Home Depot kommt am Mittwochabend kaum vom Fleck

Im Tradegate-Handel kam die Home Depot-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 262,95 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'443 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 265,45 EUR. Die Home Depot-Aktie gab in der Spitze bis auf 260,75 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 262,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 1'634 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 342,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,06 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 245,80 EUR am 01.10.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 6,52 Prozent Luft nach unten.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,28 USD belaufen. Am 18.08.2026 äusserte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,79 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,71 Prozent auf 47.86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 15,00 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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