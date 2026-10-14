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14.10.2026 12:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot verteuert sich am Mittwochmittag

Home Depot Aktie News: Home Depot verteuert sich am Mittwochmittag

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 264,95 EUR zu.

Home Depot
247.53 CHF 1.06%
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Das Papier von Home Depot konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 264,95 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'670 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 265,00 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 262,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 891 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2025 auf bis zu 342,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2026 bei 245,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 47.86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 15,00 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
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