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14.09.2026 09:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Montagvormittag im Aufwind

Home Depot Aktie News: Home Depot am Montagvormittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Home Depot. Die Home Depot-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 269,85 EUR.

Home Depot
252.14 CHF 0.24%
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Um 09:28 Uhr sprang die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 269,85 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'573 Punkten tendiert. Bei 269,85 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 266,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 16.09.2025 auf bis zu 362,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 34,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 7,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,22 USD aus. Am 18.08.2026 äusserte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent auf 47.86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Am 16.11.2027 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 15,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
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