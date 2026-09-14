Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend mit Kursplus

Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 269,30 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'454 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 270,40 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 266,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1'919 Home Depot-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 362,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,68 Prozent hinzugewinnen. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 248,90 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,58 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,22 USD. Home Depot veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,71 Prozent auf 47.86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 15,01 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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