Home Depot Aktie News: Home Depot am Montagnachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 269,65 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'315 Punkten liegt. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 269,95 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 266,05 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1'026 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 362,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 25,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 248,90 EUR fiel das Papier am 19.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2026 9,20 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,22 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 18.08.2026. Es stand ein EPS von 4,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 4,58 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,71 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 15,01 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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