Home Depot Aktie News: Home Depot am Montagmittag im Aufwind

Die Home Depot-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 268,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'573 Punkten liegt. Bei 268,20 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 267,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 272 Home Depot-Aktien.

Bei einem Wert von 362,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 249,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2026 9,20 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,22 USD belaufen. Am 18.08.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 4,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 4,58 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 47.86 Mrd. USD gegenüber 45.28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 17.11.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Home Depot.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 15,01 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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