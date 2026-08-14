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14.08.2026 09:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Home Depot Aktie News: Home Depot kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Home Depot zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Home Depot-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 295,25 EUR.

Home Depot
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Die Home Depot-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 295,25 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'839 Punkten steht.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 362,70 EUR. Gewinne von 22,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2026 (250,00 EUR). Abschläge von 15,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,28 USD. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 19.05.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 41.77 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 39.86 Mrd. USD umgesetzt.

Am 18.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 17.08.2027.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 14,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
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