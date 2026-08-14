Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Abend südwärts

Das Papier von Home Depot gab in der BMN-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 293,05 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'780 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 290,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 296,20 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 97 Aktien.

Am 16.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 362,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 23,61 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 249,60 EUR. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,83 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,28 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,20 USD aus. Am 19.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 41.77 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39.86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 18.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2027 14,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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