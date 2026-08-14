Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag mit Abschlägen

Die Home Depot-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 292,20 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'817 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 292,20 EUR. Bei 294,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 15 Home Depot-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 362,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 250,00 EUR am 19.05.2026. Mit einem Kursverlust von 14,44 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,28 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.05.2026 vor. Es stand ein EPS von 3,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 3,45 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 41.77 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 39.86 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 18.08.2026 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2027 auf 14,95 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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