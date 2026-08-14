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14.08.2026 12:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag Verlust reich

Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 294,25 EUR abwärts.

Home Depot
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Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 294,25 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'839 Punkten liegt.

Am 16.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 362,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 18,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 250,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 17,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2026 mit 9,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,28 USD je Aktie ausschütten. Am 19.05.2026 äusserte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,45 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 41.77 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,79 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.08.2026 terminiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 17.08.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 14,95 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
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