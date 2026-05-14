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14.05.2026 20:27:13

Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Donnerstagabend fester

Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Donnerstagabend fester

Die Aktie von Home Depot zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Home Depot-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 259,90 EUR.

Home Depot
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Die Home Depot-Aktie konnte um 20:26 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 259,90 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'094 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 262,00 EUR. Bei 258,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 235 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 362,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 255,90 EUR ab. Mit Abgaben von 1,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,26 USD, nach 9,20 USD im Jahr 2026. Die Zahlen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 24.02.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,02 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,79 Prozent auf 38.20 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39.70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Home Depot-Bilanz für Q1 2026 wird am 19.05.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 18.05.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Home Depot.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 15,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
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