Home Depot Aktie News: Home Depot fällt am Abend

Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,2 Prozent auf 289,40 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 48'467 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 287,10 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 290,85 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 805 Home Depot-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2025 auf bis zu 362,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 25,33 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 272,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 5,84 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,29 USD aus. Home Depot gewährte am 24.02.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,02 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -3,79 Prozent auf 38.20 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 39.70 Mrd. USD gelegen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.05.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 15,04 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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