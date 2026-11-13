Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der BMN-Sitzung 0,5 Prozent auf 316,40 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'301 Punkten liegt. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 316,40 EUR an. Bei 314,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 109 Home Depot-Aktien.

Am 24.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 334,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2026 Kursverluste bis auf 245,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 28,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,28 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Home Depot veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD gegenüber 4,58 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47.86 Mrd. USD im Vergleich zu 45.28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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