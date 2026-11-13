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13.11.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagnachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,6 Prozent auf 310,65 EUR ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die Home Depot-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,6 Prozent auf 310,65 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'065 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 310,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 314,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 616 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2026 auf bis zu 334,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 6,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 245,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 20,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,28 USD. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 47.86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umgesetzt.
Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Home Depot.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 14,99 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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