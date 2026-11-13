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13.11.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag kaum bewegt
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Home Depot. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Home Depot-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 315,00 EUR.
Mit einem Wert von 315,00 EUR bewegte sich die Home Depot-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'297 Punkten steht. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 315,65 EUR zu. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 314,55 EUR. Bei 314,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via BMN 29 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2026 auf bis zu 334,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 6,17 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 245,55 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2026 erreicht. Mit Abgaben von 22,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2026 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 47.86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 45.28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 14,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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