Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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13.10.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Anleger schicken Home Depot am Vormittag ins Plus
Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Home Depot konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 261,95 EUR.
Die Home Depot-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 261,95 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'850 Punkten steht. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 261,95 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 261,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1 Home Depot-Aktien.
Am 22.10.2025 markierte das Papier bei 339,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 22,75 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 246,55 EUR am 01.10.2026. Abschläge von 5,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,28 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 18.08.2026 lud Home Depot zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 47.86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 45.28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.
In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 15,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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