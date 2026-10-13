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13.10.2026 20:27:13

Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend freundlich

Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Home Depot. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 261,65 EUR.

Home Depot
245.26 CHF 1.00%
Kaufen Verkaufen

Die Home Depot-Aktie konnte um 20:26 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 261,65 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'695 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 264,45 EUR. Bei 261,15 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 1'024 Stück.

Bei einem Wert von 342,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 30,71 Prozent wieder erreichen. Am 01.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 245,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 6,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 9,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,28 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 18.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 47.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45.28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Home Depot die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 15,00 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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