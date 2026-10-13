Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Home Depot-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 261,30 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'890 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 264,45 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 260,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 261,15 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 779 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 342,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 30,88 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 245,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2026). Mit einem Kursverlust von 5,93 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 18.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,79 USD, nach 4,58 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent auf 47.86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 17.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 15,00 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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