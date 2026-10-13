Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Home Depot-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 261,30 EUR.
Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Home Depot-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 261,30 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'890 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 264,45 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 260,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 261,15 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 779 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 23.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 342,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 30,88 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 245,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2026). Mit einem Kursverlust von 5,93 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2026 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 18.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,79 USD, nach 4,58 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent auf 47.86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 17.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 15,00 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Home Depot
|
16:29
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
|
12:29
|Home Depot Aktie News: Anleger schicken Home Depot am Mittag ins Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Home Depot Aktie News: Anleger schicken Home Depot am Vormittag ins Plus (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Montagabend fester (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones startet im Plus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Home Depot
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: Dow kaum bewegt -- SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.