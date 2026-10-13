Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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13.10.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Anleger schicken Home Depot am Mittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt fiel die Home Depot-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 260,85 EUR ab.
Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 260,85 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'850 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 260,50 EUR. Bei 261,15 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 257 Aktien.
Am 23.10.2025 markierte das Papier bei 342,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 245,80 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 6,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2026 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,28 USD aus. Am 18.08.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD gegenüber 4,58 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 47.86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45.28 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 15,00 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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