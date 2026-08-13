Home Depot Aktie News: Home Depot gibt am Vormittag ab

Die Home Depot-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 299,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'770 Punkten steht.

Am 16.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 362,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 250,00 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,28 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Home Depot veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 41.77 Mrd. USD im Vergleich zu 39.86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 18.08.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 17.08.2027 präsentieren.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 14,94 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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