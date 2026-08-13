Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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13.08.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 299,30 EUR ab.
Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 299,30 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 54'040 Punkten realisiert.
Bei einem Wert von 362,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 21,18 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,47 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 9,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,28 USD aus. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.05.2026 vor. Es stand ein EPS von 3,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 3,45 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 41.77 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 18.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 17.08.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,94 USD je Home Depot-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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