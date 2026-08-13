Home Depot Aktie News: Home Depot am Donnerstagmittag billiger

Die Home Depot-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 298,30 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'770 Punkten steht.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 362,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 21,59 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 250,00 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 16,19 Prozent sinken.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 9,20 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,28 USD aus. Home Depot gewährte am 19.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,45 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 41.77 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 39.86 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 18.08.2026 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Am 17.08.2027 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 14,94 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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