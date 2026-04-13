Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Home Depot-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 287,20 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 47'916 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 287,20 EUR. Mit einem Wert von 288,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 224 Stück.

Am 16.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 362,70 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,29 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2026 bei 275,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,23 Prozent.

Nachdem im Jahr 2026 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,29 USD aus. Die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 24.02.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,02 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,79 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 38.20 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 39.70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.05.2026 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,04 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot-Aktie zieht an: Quartalsergebnis besser als erwartet

Home Depot-Aktie in Rot: Kaufzurückhaltung belastet

Home Depot-Aktie höher: Home Depot-Umsatz steigt leicht