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12.11.2026 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Donnerstagabend schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 315,40 EUR.
Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 315,40 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'486 Punkten liegt. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 315,20 EUR. Bei 317,65 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'334 Home Depot-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,90 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 245,80 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 28,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,28 USD aus. Am 18.08.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,58 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47.86 Mrd. USD – ein Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Home Depot.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 14,99 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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