Home Depot Aktie News: Home Depot am Donnerstagnachmittag gesucht

Die Home Depot-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 318,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'398 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 321,00 EUR. Bei 318,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 327 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 12.02.2026 markierte das Papier bei 334,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 4,67 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 246,55 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 29,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 9,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,28 USD. Home Depot gewährte am 18.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 47.86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 45.28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Home Depot die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,99 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot

Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen