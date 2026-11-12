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12.11.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Donnerstagmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,0 Prozent auf 319,25 EUR zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,0 Prozent auf 319,25 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'486 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 319,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 317,65 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 594 Home Depot-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 334,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 4,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 245,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 9,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,28 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 18.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 4,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47.86 Mrd. USD im Vergleich zu 45.28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,99 USD je Home Depot-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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