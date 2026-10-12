Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Vormittag seitwärts

Bei der Home Depot-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 259,90 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'654 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 260,55 EUR. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 259,85 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 259,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 158 Stück.

Am 22.10.2025 markierte das Papier bei 339,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 30,47 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 246,55 EUR fiel das Papier am 01.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Nachdem im Jahr 2026 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,28 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 18.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47.86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,00 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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