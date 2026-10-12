Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Montagabend fester

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der BMN-Sitzung 0,2 Prozent auf 260,80 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'820 Punkten tendiert. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 262,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 260,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via BMN 261 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 339,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 23,09 Prozent niedriger. Am 01.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 245,55 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 6,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,28 USD je Home Depot-Aktie. Am 18.08.2026 äusserte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,58 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 47.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45.28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 15,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot

Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen