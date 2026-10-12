Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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12.10.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Anleger schicken Home Depot am Nachmittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Home Depot. Zuletzt ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 260,80 EUR.
Um 16:28 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 260,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'878 Punkten liegt. Die Home Depot-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 261,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 260,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 880 Home Depot-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 342,00 EUR erreichte der Titel am 23.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 31,13 Prozent wieder erreichen. Am 01.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 245,80 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,75 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,28 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,20 USD aus. Home Depot gewährte am 18.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,58 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 47.86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umgesetzt.
Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Home Depot die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2027 auf 15,00 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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