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12.10.2026 12:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot büsst am Montagmittag ein

Home Depot Aktie News: Home Depot büsst am Montagmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 259,90 EUR.

Home Depot
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Die Home Depot-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 12:28 Uhr um 2,2 Prozent auf 259,90 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'654 Punkten steht. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 259,50 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 259,50 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 183 Aktien.

Bei 337,95 EUR markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,03 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2026 bei 250,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2026 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,28 USD aus. Home Depot gewährte am 18.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Home Depot dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 15,00 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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