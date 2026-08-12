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12.08.2026 09:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag mit Abschlägen

Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt fiel die Home Depot-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 305,70 EUR ab.

Home Depot
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Die Home Depot-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 305,70 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'791 Punkten notiert. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 305,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 305,70 EUR. Zuletzt wechselten 2 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei 362,70 EUR markierte der Titel am 16.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 250,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 22,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2026 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,28 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 19.05.2026. Das EPS wurde auf 3,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 41.77 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,79 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 18.08.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 17.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 14,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
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