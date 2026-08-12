Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend mit Kursabschlägen

Das Papier von Home Depot gab in der BMN-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 298,90 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'808 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 297,45 EUR. Mit einem Wert von 307,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 370 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei 362,25 EUR erreichte der Titel am 16.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 21,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,49 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,28 USD je Home Depot-Aktie. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.05.2026 vor. Es stand ein EPS von 3,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 3,45 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41.77 Mrd. USD – ein Plus von 4,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 39.86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 18.08.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 17.08.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 14,94 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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