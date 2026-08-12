Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Nachmittag tiefer

Die Home Depot-Aktie musste um 16:28 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 297,95 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'821 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 297,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 306,60 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 892 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 13.09.2025 markierte das Papier bei 362,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 17,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 248,90 EUR. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 16,46 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,28 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.05.2026 lud Home Depot zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Das EPS wurde auf 3,30 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,45 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 41.77 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,79 Prozent gesteigert.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 18.08.2026 vorlegen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 17.08.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2027 auf 14,94 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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