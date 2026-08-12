Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’498 0.3%  SPI 20’436 0.3%  Dow 53’770 0.0%  DAX 26’461 0.5%  Euro 0.9366 -0.1%  EStoxx50 6’571 0.6%  Gold 4’379 -0.7%  Bitcoin 51’661 0.3%  Dollar 0.8122 -0.2%  Öl 87.4 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Cisco enttäuscht mit KI-Ausblick - Aktie rutscht vorbörslich ab
Goldpreis: Ist der stärkste Belastungsfaktor nach den Inflationsdaten überwunden?
Komax-Aktie mit Kurssprung: Etwas weniger Umsatz und erneut Verlust
AG für die Neue Zürcher Zeitung: Eric Gujer tritt 2027 als NZZ-Chefredaktor ab
Montana Aerospace-Aktie zieht an: Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr gesteigert
Suche...
ETF Sparplan

Home Depot Aktie 939360 / US4370761029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 12:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittwochmittag mit kaum veränderter Tendenz

Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittwochmittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Home Depot. Im Tradegate-Handel kam die Home Depot-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 308,00 EUR.

Home Depot
279.29 CHF -0.53%
Kaufen Verkaufen

Die Home Depot-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 308,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'791 Punkten notiert. Bei 308,10 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 306,10 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 306,60 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 252 Home Depot-Aktien.

Bei 362,70 EUR markierte der Titel am 13.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Bei einem Wert von 248,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 23,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,28 USD belaufen. Home Depot gewährte am 19.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,45 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 41.77 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 39.86 Mrd. USD eingefahren.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 18.08.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,94 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen

US-Baumarktkette Home Depot startet mit weniger Gewinn ins Jahr - Aktie legt zu

Home Depot-Aktie zieht an: Quartalsergebnis besser als erwartet


Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Home Depot

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:48 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
09:14 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
08:51 SMI legt Rückwärtsgang ein
06:01 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Weiter seitwärts
12.08.26 Logo WHS Aktien finden, BEVOR die große Bewegung startet!
11.08.26 Julius Bär: 27.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’062.16 19.79 SLSB2U
Short 15’398.95 13.50 SPNB2U
Short 15’951.80 8.86 SRPBPU
SMI-Kurs: 14’498.04 13.08.2026 11:34:13
Long 13’870.77 19.53 SEBN5U
Long 13’562.51 13.89 SWB04U
Long 12’983.09 8.89 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Home Depot 279.29 -0.53% Home Depot

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie dennoch tiefer: Krebsmedikament Itovebi kommt auf Medikamentenliste in Quebec
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
On-Aktie sackt zweistellig ab: Schuhfirma wächst weiter rasant - Ausblick trotzdem vorsichtiger
Börsen-Höhenflug vor dem Ende? Analyst sieht Wendepunkt zugunsten von Gold und Silber
Nach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Spektakulärer Ertragsbericht: Nebius-Aktie klettert nach Umsatz-Explosion zweistellig
SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Mittag
Aktien Schweiz Vorbörse: Leichte Verluste vor US-Inflationsdaten