Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittwochmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Home Depot-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 308,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'791 Punkten notiert. Bei 308,10 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 306,10 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 306,60 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 252 Home Depot-Aktien.

Bei 362,70 EUR markierte der Titel am 13.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Bei einem Wert von 248,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 23,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,28 USD belaufen. Home Depot gewährte am 19.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,45 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 41.77 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 39.86 Mrd. USD eingefahren.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 18.08.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,94 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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