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11.11.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittwochvormittag stabil
Die Aktie von Home Depot zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Home Depot-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 314,30 EUR.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Home Depot-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 314,30 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'231 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Home Depot-Aktie bei 314,30 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 314,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 314,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1 Home Depot-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 334,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 6,27 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 246,55 EUR ab. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 27,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,28 USD ausgeschüttet werden. Am 18.08.2026 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Home Depot-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 14,99 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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