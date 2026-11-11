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11.11.2026 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Mittwochabend stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Home Depot. Zuletzt ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 315,65 EUR.
Die Home Depot-Aktie konnte um 20:26 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 315,65 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'445 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Home Depot-Aktie bei 315,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 314,70 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 940 Home Depot-Aktien.
Am 24.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 334,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2026 (245,80 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 22,13 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,28 USD, nach 9,20 USD im Jahr 2026. Am 18.08.2026 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 45.28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 47.86 Mrd. USD ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 17.11.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 14,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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