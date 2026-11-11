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11.11.2026 16:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag leichter

Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag leichter

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 312,75 EUR ab.

Home Depot
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Die Home Depot-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 312,75 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'087 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 311,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 314,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 143 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2026 auf bis zu 334,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 6,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 246,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2026). Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 26,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,28 USD aus. Am 18.08.2026 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,58 USD je Aktie generiert. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 14,99 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

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