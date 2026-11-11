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11.11.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot gibt am Mittag nach
Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 313,00 EUR ab.
Die Home Depot-Aktie notierte um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 313,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'231 Punkten steht. In der Spitze büsste die Home Depot-Aktie bis auf 309,70 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 314,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 220 Home Depot-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 334,00 EUR erreichte der Titel am 24.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 6,71 Prozent zulegen. Bei 245,80 EUR fiel das Papier am 01.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,28 USD, nach 9,20 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 18.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD gegenüber 4,58 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47.86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.
In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 14,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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