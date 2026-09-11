Home Depot Aktie News: Home Depot zeigt sich am Freitagvormittag fester

Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 265,15 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'064 Punkten notiert. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 265,15 EUR zu. Bei 265,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 7 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei 362,70 EUR erreichte der Titel am 16.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 36,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 250,00 EUR. Mit Abgaben von 5,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,21 USD belaufen. Am 18.08.2026 äusserte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 47.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45.28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Home Depot.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 15,01 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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