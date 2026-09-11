Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Abend fester

Um 20:26 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 267,10 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'609 Punkten tendiert. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 267,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 264,70 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1'637 Home Depot-Aktien.

Bei einem Wert von 362,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Am 19.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 248,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 6,81 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,21 USD, nach 9,20 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 18.08.2026. In Sachen EPS wurden 4,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent auf 47.86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 15,01 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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