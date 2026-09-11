Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 264,80 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'064 Punkten tendiert. Bei 266,20 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 264,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 552 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 362,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 248,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,21 USD, nach 9,20 USD im Jahr 2026. Am 18.08.2026 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 4,79 USD gegenüber 4,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 15,01 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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